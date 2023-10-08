«Бизнес-пикник» стал традиционным событием для крымчан

В Крыму проходит традиционный форум для предпринимателей и самозанятых «Мой бизнес. Пикник». Программа мероприятия включает в себя мастер-классы, лекции, трансформационную игру, письменные практики, переговорные поединки.
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