Специалисты из разных стран, занимающиеся молекулярной биологией, смогли впервые изучить, как вирусные частицы южноамериканского штамма хантавируса (ANDV) связываются с протокадгерином на мембране человеческих клеток и благодаря этому механизму проникают внутрь .