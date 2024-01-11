Россияне рассказали о согласии на переезд ради работы

Более половины россиян выразили готовность переехать в другой город ради работы Больше половины (52 процента) опрошенных россиян заявили о готовности переехать в другой город ради постоянной или проектной работы, следует из результатов исследования «Работы.
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