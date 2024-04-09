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Пенсионеры-герои: 9 человек, для которых старость стала самым захватывающим периодом жизни

Пенсионеры-герои: 9 человек, для которых старость стала самым захватывающим периодом жизни

Старикам место вообще везде! Всего каких-то двадцать-тридцать лет назад старость была тихой гаванью, тем самым временем, когда наконец можно отоспаться, прикрывшись газетой, наиграться в домино у подъезда, спокойно напиться пива, не заботясь уже о фигуре, и с утра до вечера расхаживать в трениках с вытянутыми коленками и майке-алкоголичке.

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