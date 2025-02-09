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Несчастная любовь и простой после «Тайн следствия». Прошлое Опера из «Морских дьяволов» — Антона Багрова

Несчастная любовь и простой после «Тайн следствия». Прошлое Опера из «Морских дьяволов» — Антона Багрова

Он предполагал, что легко покорит Москву, но в итоге судьба занесла Антона Багрова в Петербург. Не мог артист предугадать и тот факт, что ключевая роль в сериале не принесет ему узнаваемости и звездного часа придется подождать.

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