В колледжах Петербурга наблюдается острый дефицит мест для абитуриентов

Решение – в строительстве новых образовательных площадок и развитии технопарков Дефицит мест в колледжах для петербургских абитуриентов составляет порядка 15 процентов, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Ирину Потехину, которая выступила на заседании тематической площадки Народного фронта «Образование» в Сириусе.
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