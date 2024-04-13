В колледжах Петербурга наблюдается острый дефицит мест для абитуриентов

Решение – в строительстве новых образовательных площадок и развитии технопарков Дефицит мест в колледжах для петербургских абитуриентов составляет порядка 15 процентов, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Ирину Потехину, которая выступила на заседании тематической площадки Народного фронта «Образование» в Сириусе.