Свердловскому экс-депутату, дававшему зарплату талонами на еду, вынесли приговор

Бывшего депутата городской думы Красноуфимска (Свердловская область) Владимира Айметова, известного тем, что он выдавал работникам зарплату товарными карточками, признали виновным в хищении имущества местной сельхозкомпании.
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