Пентагон допустил передачу боеприпасов США Украине за несколько дней

США после подписания американским лидером Джо Байденом законопроекта о военной помощи смогут передать боеприпасы Вооруженными силам Украины (ВСУ) за пару дней, они находятся на складах Пентагона в Германии.
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