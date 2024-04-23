Самарский политех получит в пользование корпуса Высшей школы приватизации

Самарский государственный технический университет предпринимает шаги к созданию нового студенческого кампуса, который будет располагаться на территории бывшего комплекса Высшей школы приватизации и предпринимательства.
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