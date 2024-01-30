Полиция в Лондоне застрелила мужчину с арбалетами

Полиция застрелила мужчину в Лондоне, вооруженного несколькими арбалетами, ножом, мечом и топором, детали приводит телеканал Sky News со ссылкой на независимое управление по вопросам поведения полиции (IOPC).
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