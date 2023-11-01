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Боец Саид Нурмагомедов рассказал, что ему подарили два автомобиля Mercedes

Боец Саид Нурмагомедов рассказал, что ему подарили два автомобиля Mercedes

Российский боец смешанных единоборств (ММА), выступающий в легчайшем дивизионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Саид Нурмагомедов заявил, что за победные поединке он получил два автомобиля Mercedes-Benz.

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