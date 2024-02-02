Десять лет назад на российском рынке было большое количество относительно доступных спортивных моделей, таких как «платные» хэтчбеки, компактные купе и родстеры, но с ростом цен их популярность пошла на убыль, а сертификация стала нерентабельной.
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