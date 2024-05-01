Людины в Шереметьево... ключевой вопрос к этой дилемме и поиски ответа на него

Владимир Росс

Между прочим, даже далеко не заезжая (не был далеко), но там огородиков много, много домиков ухоженных, много того внешне хорошего, чего в благополучной РФ нет: а это именно то, что сделано руками жителей, а не с помощью властей (цветочки, клумбы, сады и другое). Прежде чем о всех говорить, лучше осмотрите вопрос шире. А рукастых работников среди них тоже очень много.