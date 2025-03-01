Сегодня в Фоке "Дельфин" города Урюпинска прошли совместные спарринги кикбоксеров. В тренировках приняли участие воспитанники Новоаннинской, Михайловской и Урюпинской ДЮСШ.
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Сегодня в Фоке "Дельфин" города Урюпинска прошли совместные спарринги кикбоксеров. В тренировках приняли участие воспитанники Новоаннинской, Михайловской и Урюпинской ДЮСШ.