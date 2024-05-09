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С Днем Победы!

С Днем Победы!

Поздравляю всех читателей с Днем Победы!Ценность этого праздника не только не уменьшилась, но продолжает возрастать, особенно если учитывать желание наших врагов уничтожить этот праздник и память о нем, переписав историю.

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