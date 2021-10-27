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22 красочных фотофакта про самый длинный мост Европы

22 красочных фотофакта про самый длинный мост Европы

Общая протяженность Крымского моста составляет 19 километров.Четырёхполосный автомобильный и двухпутный железнодорожный мосты соединяют берега Крыма и Краснодарского края, обеспечивая транспортное сообщение полуострова с материковой частью России.

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