22 красочных фотофакта про самый длинный мост Европы

Общая протяженность Крымского моста составляет 19 километров.Четырёхполосный автомобильный и двухпутный железнодорожный мосты соединяют берега Крыма и Краснодарского края, обеспечивая транспортное сообщение полуострова с материковой частью России.
Общая протяженность Крымского моста составляет 19 километров.Четырёхполосный автомобильный и двухпутный железнодорожный мосты соединяют берега Крыма и Краснодарского края, обеспечивая транспортное сообщение полуострова с материковой частью России.
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