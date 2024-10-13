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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эдди Хирн: «Мне мерзко от мысли, что Бивол не стал абсолютным чемпионом, потратив месяцы труда. Судья, который поставил 116-112, больше не должен работать в боксе»

«Мне мерзко от мысли, что, потратив месяцы упорного труда, Бивол сегодня не стал абсолютным чемпионом.

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