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Daily Mail: отрубание рук туристов в Мексике может быть наказанием картеля

Daily Mail: отрубание рук туристов в Мексике может быть наказанием картеля

Найденные мертвыми девять туристов с отрубленными руками в Мексике могли стать жертвой картеля.В мексиканском штате Оахака нашли тела девяти человек, предположительно туристов, у всех были отрублены руки.

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