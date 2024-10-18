Telegraph: Зеленский выступил с заявлениями о ядерном оружии от отчаяния

АндрейБорков

А, что, это же будет полный ПЭ УкРуине! Допустим, что мусьё Зеленский отдаст приказ создать ЯБЗ. Это как шило в мешке, хрен утаишь ибо вытечет! К тому же появление ЯБЗ у УкРуины будет слито самими же укропитеками! Факт налияия ЯБЗ и угроза его применения, а она уже есть и это слышали все, в том числе и Вашингтонский обком с Гей-Ро-союзом. А если эти два показателя материализуются, то это будет прямая и явная угроза безопасности РФ. Соответственно, при наличии таковой РФ имеет право и ОБЯЗАНА применить все, что посчитает необходимым для нейтрализации этой ПРЯМОЙ И ЯВНОЙ УГРОЗЫ. То есть ПРЕВЕНТИВНЫЙ удар по УкРуине тактическим ЯО. На этом будет поставлен большой и жирный крест с УкРуиной как физическим объектом. Вопрос решиться на века вперед, а между странами НАТО и РФ будет иметь место труднопреодолимый барьер на сотни верст, где даже крысы с тараканами появятся лет этак через 150-200. К тому же если УкРуина произведет ЯО без разрешения америкосов, то с их стороны отношение к УкРуине резко поменяется, при чем в самую худшую сторону. Америкосы гниды еще те, но что касается ЯО, то тут они вряд ли шутить будут.