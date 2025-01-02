"Вкусные ложки" со свеклой и авокадо

Иногда хочется вместе с очень вкусным блюдом даже ложку проглотить. Перед вами как раз такие съедобные ложки! Начинка может быть совершенно любая: и соленая, и сладкая, можно даже положить в ложки немного красной икры или паштета, но эффект будет ошеломительный! Сегодня у меня свекольно-чесночная начинка с креветками и нежная сладкая начинка из авокадо с манго.