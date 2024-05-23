Украинский кризис усугубил технологическое отставание Европы от США

Еврокомиссия прогнозирует рост экономики ЕС всего на 1% в 2024 году. Главной причиной подобного спада назван «длительный спад в производственном секторе», из-за чего многие заводы работают с загрузкой меньше средних значений и потому не ждут инвестиций.
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