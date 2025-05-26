Ян Лисневский: "Жители Молдовы ждут нового Штефана чел Маре"

Жители Молдовы, согласно соцопросам, симпатизируют больше авторитарным лидерам других стран, в стране есть запрос на такого лидера, и в последнее время Майя Санду пытается стать таким авторитарным лидером.
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