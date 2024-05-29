Фестиваль семейных сбережений и инвестиций в Норильске

В ближайшее воскресенье, 8 июня, в Красноярском филиале Финансового университета при Правительстве Российской Федерации состоится региональный этап Всероссийского фестиваля семейных сбережений и инвестиций "Северный город".
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