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Фестиваль семейных сбережений и инвестиций в Норильске

Фестиваль семейных сбережений и инвестиций в Норильске

В ближайшее воскресенье, 8 июня, в Красноярском филиале Финансового университета при Правительстве Российской Федерации состоится региональный этап Всероссийского фестиваля семейных сбережений и инвестиций "Северный город".

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