Встретились две цитаты - одна из 2014 года, от покойного Б. Булочникова. Тогда, 11 лет тому назад, Б.
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