Новый президент Польши – хулиган гданьской «Лехии». Участвовал в драке 70 на 70

На стадионе – с 1980-х. Польша выбрала нового президента – им стал 42-летний Кароль Навроцкий. В медиа все чаще появляются истории о том, как Навроцкий активно болел за гданьскую «Лехию» и участвовал в фанатских разборках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии