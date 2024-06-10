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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Айдагы кратерны галим Эрик Галимов исеме белән атаганнар

Айдагы кратерны галим Эрик Галимов исеме белән атаганнар

<p>Халыкара астрономия берлеге Россия галимнәре идеясен хуплады һәм Айдагы кратерларның берсенә танылган геохимик һәм планетолог, Россия Фәннәр академиясе академигы <strong>Эрик Галимов</strong> исемен бирде.

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