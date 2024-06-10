Айдагы кратерны галим Эрик Галимов исеме белән атаганнар

<p>Халыкара астрономия берлеге Россия галимнәре идеясен хуплады һәм Айдагы кратерларның берсенә танылган геохимик һәм планетолог, Россия Фәннәр академиясе академигы <strong>Эрик Галимов</strong> исемен бирде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии