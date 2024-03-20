В Амурской области военнослужащие подразделений РХБЗ ВВО осуществили постановку аэрозольной завесы в ходе полевого выхода

В рамках полевого выхода подразделения аэрозольного противодействия выполнили маскировку позиционного района и командного пункта с использованием специальных термодымовых машин ТДА-2К, а также унифицированных дымовых шашек, выполнив дистанционный пуск при помощи радиоэлектронного средства подрыва зарядов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Расчеты РСЗО «Град» 1-го армейского корпуса ГрВ «Юг» уничтожили склад с боеприпасами и живую силу противника на Авдеевском участке СВО
- Военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили ДРГ украинских неонацистов в лесном массиве приграничного района с Белгородской областью
- Ивановские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска и закрепились, улучшив положение по переднему краю
Свежие комментарии