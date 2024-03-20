В Амурской области военнослужащие подразделений РХБЗ ВВО осуществили постановку аэрозольной завесы в ходе полевого выхода

В рамках полевого выхода подразделения аэрозольного противодействия выполнили маскировку позиционного района и командного пункта с использованием специальных термодымовых машин ТДА-2К, а также унифицированных дымовых шашек, выполнив дистанционный пуск при помощи радиоэлектронного средства подрыва зарядов.