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Китай

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Китайско-американская рабочая группа по вопросам коммерции и торговли проведет второе заседание на уровне замминистров

Пекин, 29 августа /Синьхуа/ -- По договоренности двух сторон, второе заседание китайско-американской рабочей группы по вопросам коммерции и торговли на уровне замминистров состоится 7 сентября в городе Тяньцзинь на севере Китая, сообщили в Министерстве коммерции КНР в четверг.

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