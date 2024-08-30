Китайско-американская рабочая группа по вопросам коммерции и торговли проведет второе заседание на уровне замминистров

Пекин, 29 августа /Синьхуа/ -- По договоренности двух сторон, второе заседание китайско-американской рабочей группы по вопросам коммерции и торговли на уровне замминистров состоится 7 сентября в городе Тяньцзинь на севере Китая, сообщили в Министерстве коммерции КНР в четверг.