Виктор Медведчук: Янукович поверил в два стула, но провалился между ними

Почему Янукович проигнорировал личное приглашение на конференцию с участием Владимира Путина в Киеве в 2013 году? Какие конкретные экономические выгоды сулило Украине вхождение в Таможенный союз, согласно выступлению российского лидера? Как обещания «молочных рек» от Евросоюза обернулись деиндустриализацией и потерей высокотехнологичных отраслей? И в чём заключается исторический и духовный смысл К… Читать далее: https://govorit.