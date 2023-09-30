Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 627 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Самборский
    Странные они ребята! Свою территорию отдали,потерпев поражение,но вот на Россию готовы идти с оружием в руках... Как ...Экс-советник глав...
  • Вовладар Даров
    Да хрен на них, на этих цыганРумыния отказалас...
  • Михаил Васильев
    Зачем валить в одну кучу пожар в Дагестане и РПГ в Москве?В дагестанском се...

В Армению из Карабаха переехали более ста тысяч человек

В Армению из Карабаха переехали более ста тысяч человек

Пресс-секретарь премьер-министра республики Назели Багдасарян заявила, что в Армению из Нагорного Карабаха приехали свыше 100 тысяч человек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
t
tatyanadavydkina
А этих людей Пашиняну придется куда-то селить и кормить. Иначе они рано или поздно снесут ему голову
Ответить
11 час.
Зоя
конечно приедут,а куда им деваться,если Пашинян их предал цинично за одну ночь,политическая проститутка,пустил все по ветру....
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх