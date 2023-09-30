Пресс-секретарь премьер-министра республики Назели Багдасарян заявила, что в Армению из Нагорного Карабаха приехали свыше 100 тысяч человек.
В Армению из Карабаха переехали более ста тысяч человек
Комментарии
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t
tatyanadavydkina
А этих людей Пашиняну придется куда-то селить и кормить. Иначе они рано или поздно снесут ему голову
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11 час.
Зоя
конечно приедут,а куда им деваться,если Пашинян их предал цинично за одну ночь,политическая проститутка,пустил все по ветру....
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10 час.
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