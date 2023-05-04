«Зенит» – Спаллетти: «Спасибо за наши победы, Мистер, и поздравляем с долгожданным скудетто!»

«Наполи» досрочно стал чемпионом Италии, набрав 80 очков после 33 туров. «Grande Mister Лучано Спаллетти – чемпион Италии! Впервые в карьере! Спасибо за наши победы, Мистер, и поздравляем с долгожданным скудетто! » – говорится в сообщении в телеграм-канале «Зенита».