Visa получила одобрение на подготовку к выходу на рынок Китая. Этот шаг, по мнению Ярослава Кабакова из «ФИНАМ», связан с переговорами Китая и США.
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