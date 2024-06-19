Репутация «Боинга» горит ярким пламенем. Теперь уже в космосе

Космический корабль CST-100 Starliner американской корпорации Boeing, доставивший таки двух астронавтов NASA на Международную космическую станцию, не смог в запланированное время отстыковаться от МКС из-за обнаружения сразу нескольких утечек гелия в двигательной установке.
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