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Бензема уехал из Саудовской Аравии по неизвестным причинам. Он пропустил тренировки «Аль-Иттихада» и не включен в заявку на матч с «Аль-Таи»

Бензема уехал из Саудовской Аравии по неизвестным причинам. Он пропустил тренировки «Аль-Иттихада» и не включен в заявку на матч с «Аль-Таи»

По информации Al-Riyadiya, француз не принял участия в тренировках «Аль-Иттихада» в четверг и пятницу и не будет включен в заявку на сегодняшний матч с «Аль-Таи».

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