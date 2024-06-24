Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Идеолог Brexit советует западным лидерам перестать «глупо провоцировать Путина» и поговорить с ним о мире

Идеолог Brexit советует западным лидерам перестать «глупо провоцировать Путина» и поговорить с ним о мире

Западным лидерам пора поговорить о мире с Путиным, чтобы выйти из «тупика» на Украине. Такое предложение сделал лидер британской партии Reform UK и идеолог Brexit Найджел Фарадж в разговоре с изданием The Times «Я считаю, что война зашла в полный тупик.

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