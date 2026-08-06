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Zero Hedge

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Datadog Crashes Most On Record As 2Q Gross Margin Disappoints Despite Forecast Boost

Datadog Crashes Most On Record As 2Q Gross Margin Disappoints Despite Forecast Boost

Datadog Crashes Most On Record As 2Q Gross Margin Disappoints Despite Forecast Boost Shares of cloud-monitoring and security company Datadog crashed the most on record in premarket trading in New York, as stronger-than-expected second-quarter results and an upgraded full-year profit and revenue outlook still failed to satisfy the market's high expectations.

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