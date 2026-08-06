Datadog Crashes Most On Record As 2Q Gross Margin Disappoints Despite Forecast Boost Shares of cloud-monitoring and security company Datadog crashed the most on record in premarket trading in New York, as stronger-than-expected second-quarter results and an upgraded full-year profit and revenue outlook still failed to satisfy the market's high expectations.
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