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Специалист Тумин: продление семейной ипотеки поможет поддержать спрос на жильё

Специалист Тумин: продление семейной ипотеки поможет поддержать спрос на жильё

Валерий Тумин, директор рынков России и СНГ fam Properties, заявил в беседе с RT, что продление семейной ипотеки по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома до 2030 года является положительным сигналом для рынка жилья.

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