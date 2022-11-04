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Эдриан Воджнаровски: «НБА подталкивала Джо Цая к более строгим наказаниям Кайри Ирвинга»

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски считает, что решение «Бруклина» отстранить Кайри Ирвинга на 5 матчей было следствием давления со стороны руководства НБА.

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