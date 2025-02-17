Порошенко рассказал о просьбе к Зеленскому в 8 тысяч автоматов

Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал, как в день начала специальной военной операции (СВО) попросил у президента республики Владимира Зеленского 8 тысяч автоматов.
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