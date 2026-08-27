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Царьград

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МИД Индии анонсировал встречу Моди и Путина на саммите ШОС

МИД Индии анонсировал встречу Моди и Путина на саммите ШОС

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин планируют провести двусторонние переговоры на предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября, сообщили в Министерстве иностранных дел Индии.

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