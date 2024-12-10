Российские военные контролируют все острова на Днепре, заявил Сальдо

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Украинские войска продолжают безуспешные попытки форсировать Днепр на катерах, пытаясь закрепиться, однако все острова находятся под контролем ВС РФ - территория зачищена, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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