Медный купорос в саду: мой личный опыт искореняющих обработок без ожогов

Каждую весну сад напоминает мне о том, насколько тонка грань между мощной защитой и серьёзным ущербом.
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