"Все резко рванули туда": что происходит по дороге в популярное место отдыха

Жители Приморья рассказали о том, что сейчас происходит по дороге в популярное место отдыха. Как отметили очевидцы, на трассе Владивосток — Находка образовалась гигантская пробка, в которой автолюбители стоят не один час.
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