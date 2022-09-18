"Все резко рванули туда": что происходит по дороге в популярное место отдыха

"Все резко рванули туда": что происходит по дороге в популярное место отдыха

Жители Приморья рассказали о том, что сейчас происходит по дороге в популярное место отдыха. Как отметили очевидцы, на трассе Владивосток — Находка образовалась гигантская пробка, в которой автолюбители стоят не один час.

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