Мексика: Два человека погибли в результате инцидента со стрельбой на бульваре Кристо Рей в Альто-Лусеро, штат Веракрус, в ночь с 29 на 30 августа.
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