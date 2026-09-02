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ИА Реалист

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Багдадский вертолётный контракт: США одобрили сделку на $800 млн на фоне вывода войск из Ирака

Багдадский вертолётный контракт: США одобрили сделку на $800 млн на фоне вывода войск из Ирака

БАГДАД (ИА Реалист). Госдепартамент США одобрил возможную продажу Ираку военных вертолётов производства компании Bell Helicopter на сумму около $800 млн.

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