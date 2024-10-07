Глазами поручика Ржевского

L

Lyudmila

Мадам ХИ-ХИ в своем репертуаре. Пока ржет только она, но если все таки её посадят в кресло президента, то смеяться будет уже вся Америка и наверное большая часть Европы, только это будет смех сквозь слезы. Байден старый маразматик, а эта откровенная дура.