ОЛЕГ ЛАВРОВ Доброе утро, имперцы, имперочки и имперчики, Первый кавалерийский полк Его Императорского Величества честь имеет! Нет нынче той куртуазности, с которой на дворцовом балу гусары своим дамам жениться обещали - сегодня в этикет ни в зуб ногой, но зато пафосу с избытком.
Глазами поручика Ржевского
Комментарии
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L
Lyudmila
Мадам ХИ-ХИ в своем репертуаре. Пока ржет только она, но если все таки её посадят в кресло президента, то смеяться будет уже вся Америка и наверное большая часть Европы, только это будет смех сквозь слезы. Байден старый маразматик, а эта откровенная дура.
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3 час.
Валентин Щербаков
А что, у Турции два президента......
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2 час.
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