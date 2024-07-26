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Царьград

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В Красноярском крае двоих подростков ждет воспитательная колония за диверсию

В Красноярском крае двоих подростков ждет воспитательная колония за диверсию

Красноярский краевой суд огласил приговор двум несовершеннолетним.Следователями в отношении них было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье о диверсии.

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