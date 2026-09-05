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Татар-информ

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Кабмин РФ включил второй этап реконструкции аэропорта Казани в федеральную схему

Кабмин РФ включил второй этап реконструкции аэропорта Казани в федеральную схему

Рендер: телеграм-канал Елены Валеевой / t.me/arch_elena Правительство России внесло второй этап реконструкции аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая в схему территориального планирования страны.

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