Кабмин РФ включил второй этап реконструкции аэропорта Казани в федеральную схему

Рендер: телеграм-канал Елены Валеевой / t.me/arch_elena Правительство России внесло второй этап реконструкции аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая в схему территориального планирования страны.
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