stroimdom21
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stroimdom21

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Как я возродил семейное коневодство в башкирской глуши и построил первый в мире кумысный бар

Как я возродил семейное коневодство в башкирской глуши и построил первый в мире кумысный бар

Восемь часов пути от Уфы до Баймакского района — это не просто дорога, а настоящее путешествие сквозь время и пространство.

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