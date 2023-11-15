В Иркутске дали старт проекту «Счастье чистой воды». Фото

15 ноября в Иркутске дали старт проекту «Счастье чистой воды». В 130-м квартале города, у скульптуры бабра, открыли первую ледяную скульптуру, презентовали проект горожанам и организовали развлекательную программу.
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